"Esta transação vai apoiar a segurança económica dos EUA ao combater a ameaça representada pela China. É inapropriado que a política continue a prevalecer sobre os verdadeiros interesses de segurança nacional [dos EUA]", afirmou a Nippon Steel, numa declaração à agência de notícias France--Presse.

Biden tem manifestado repetidamente oposição à aquisição da US Steel pela Nippon Steel, anunciada em dezembro de 2023, por 14,9 mil milhões de dólares (14,2 mil milhões de euros).

"A posição [de Biden] desde o início é que é essencial que a US Steel seja propriedade e operada por norte-americanos", respondeu Robyn Patterson, porta-voz da Casa Branca.

"O Presidente está à espera para ver o que sai da CFIUS", a Comissão de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos, onde a análise do processo "ainda está em curso", insistiu.

A missão da comissão é estudar os planos de aquisição de qualquer entidade norte-americana por um investidor estrangeiro, para identificar possíveis implicações para a segurança nacional dos Estados Unidos.

De acordo com fontes citadas pela agência de notícias financeiras Bloomberg, Biden pretende bloquear formalmente a operação por razões de segurança nacional antes de abandonar o cargo, em janeiro.

O Presidente dos EUA deverá proferir o veto à aquisição, depois de receber as recomendações da CFIUS, previstas "a 22 ou 23 de dezembro", acrescentou a Bloomberg.

"A Nippon Steel mantém a confiança na justiça norte-americana (...) e, se necessário, vai trabalhar com a US Steel para tomar todas as medidas para chegar a uma conclusão justa", sublinhou a siderurgia japonesa.

Esta manhã (hora local), o porta-voz do Governo japonês, Yoshimasa Hayashi, disse que "o reforço dos laços económicos Japão-EUA, incluindo a expansão do investimento mútuo, e a obtenção de um crescimento económico sustentável no Indo-Pacífico e a cooperação na segurança económica são inseparáveis".

Na semana passada, também o presidente eleito, o republicano Donald Trump, afirmou que estava preparado para bloquear a aquisição.

"Sou totalmente contra a US Steel, outrora grande e poderosa, ser comprada por uma empresa estrangeira, neste caso a japonesa Nippon Steel", escreveu o republicano na sua rede Truth Social.

"Através de uma série de incentivos fiscais e tarifas, vamos devolver à US Steel a grandeza e força, e isso vai acontecer rapidamente! Como presidente, vou bloquear este acordo", acrescentou Trump, que vai suceder ao democrata Joe Biden a 20 de janeiro.

