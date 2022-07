"Ouvi o dr. Luís Montenegro à chegada e ouvi-o dizer que tem muitos convites por fazer, tudo o que diz respeito aos órgãos será o dr. Luís Montenegro a anunciar", afirmou, questionado pelos jornalistas à entrada para o 40.º Congresso do PSD, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Questionado se o PSD liderado por Luís Montenegro será muito diferente do até agora presidido por Rui Rio, o antigo deputado admitiu que sim.

"Com uma mudança de protagonistas, uma mudança geracional, de estratégia, de projetos. Será certamente um PSD diferente do dos últimos anos. Queremos recuperar a velha alma do PPD de que creio que o país também sente falta", assegurou, falando até de um "virar de página".

Nas breves declarações, Hugo Soares quis deixar uma mensagem de "grande esperança" de que o PSD, a partir de hoje, se constitua como alternativa "de oposição, numa primeira fase, e depois uma alternativa para o país".

Hugo Soares tem sido um dos principais apoiantes de Luís Montenegro nos últimos anos e foi ele a fazer a transição de pastas com o ainda secretário-geral, José Silvano.

O 40.º Congresso do PSD decorre até domingo e irá consagrar Luís Montenegro como 19.º presidente do partido, depois de ter sido eleito em diretas em 28 de maio com 72,5% dos votos.

