A vítima foi transportada para o hospital, informou a polícia de Paris, sem dar mais informações sobre o seu estado de saúde, desconhecendo-se ainda o motivo do ataque.

Segundo o jornal "Le Parisien", a vítima é um homem, com cerca de 30 anos, que estava sentado num banco na Gare do Norte enquanto esperava a chegada do comboio.

Fonte dos bombeiros disseram que o ferido encontra-se com prognóstico reservado, de acordo com os meios de comunicação franceses.

A investigação da agressão com arma branca está a cargo da Polícia Judiciária.

