Segundo a primeira vice-presidente do grupo parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Albertina Ngolo, as jornadas decorrerão sob o lema "O Deputado ao Serviço do Cidadão".

Ngola referiu que no primeiro dia a jornada é de caráter institucional, com cumprimentos de cortesia aos administradores dos nove municípios de Luanda, visitas aos hospitais municipais, escolas e comandos municipais de polícia.

O segundo dia, de acordo com o programa, está reservado para contacto direto com os cidadãos nas comunidades, mercados formais, municipais e praças.

A deputada realçou que ainda no sábado serão realizadas visitas a algumas igrejas adventistas do sétimo dia, tendo em conta o seu caráter especial naquele dia.

Para o último dia, as delegações vão reunir-se com as comunidades religiosas de várias denominações sediadas nos nove municípios da capital angolana.

A primeira vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA informou que todas as delegações serão compostas por pelo menos oito a 12 deputados, lideradas por um coordenador.

No final das jornadas, será produzido pelos coordenadores das delegações um relatório, que será remetido à presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, e ao governador da província de Luanda, Manuel Homem.

De acordo com Navita Ngolo, depois de Luanda, está prevista a mesma ação nas restantes províncias do país.

NME // LFS

Lusa/Fim