Entre janeiro e março, as receitas do grupo hoteleiro melhoraram em 13% para 460 milhões de euros, segundo um comunicado enviado ao regulador espanhol do mercado (CNMV -- Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários).

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) atingiu 69 milhões de euros, um crescimento de 17% face ao período homólogo.

No período em análise, o preço médio por quarto fixou-se em 121 euros, mais 5,2%.

A dívida financeira do NH teve um aumento de 22 milhões de euros no final de março, atingindo 286 milhões de euros.

O grupo justificou esta evolução com a sazonalidade e os investimentos de 34 milhões de euros realizados neste trimestre.

Em Portugal, o NH tem 17 hotéis, distribuídos entre Lisboa, Porto, Coimbra, Sintra e Algarve, segundo a informação disponibilizada no seu 'site'.

PE // CSJ

Lusa/Fim