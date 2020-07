"O governo aprovou a estratégia de gestão dos manguezais a fim de valorizar as atividades que o país vem realizando no uso sustentável desses ecossistemas. A sociedade deve aprender a conviver com a natureza", disse Henriques Bongece, vice-ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas.

O vice-ministro falava na província de Maputo no âmbito da celebração do dia Internacional para Conservação dos Mangais, assinalado no domingo sob o lema "O futuro dos mangais está nas nossas mãos" e citado hoje pelo diário moçambicano Notícias.