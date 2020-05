Segundo Armindo Tiago, a pessoa que passa pelos pórticos "pode inalar substâncias químicas, sobretudo cloreto".

"Este facto faz com que as pessoas tenham maior sensibilidade na infeção por outras doenças respiratórias e, na eventualidade de contrair a covid-19, sofrer complicações maiores", afirmou o governante na conferência de imprensa de atualização de dados sobre a pandemia do novo coronavírus, realizada no Ministério da Saúde, em Maputo.