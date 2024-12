Segundo Artur Lima, a questão da conectividade aérea foi abordada no encontro que manteve com o primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, Patrice Trovoada, que "manifestou essa vontade".

O vice-presidente do Governo Regional do Açores disse que a SATA tem capacidade e aviões para este fim e o assunto será analisado pelo Governo dos Açores junto do conselho de Administração da empresa.

"Já fazemos ligações dos Açores a Cabo Verde. A SATA tem um avião ideal para isso [...] que é exatamente o avião que a TAP tem a operar para cá (para São Tomé), portanto, um avião ideal para essa rota", referiu.

Artur Lima sublinhou que "o Governo dos Açores é o acionista maioritário da SATA" e que "haverá todo o interesse" do executivo regional em avançar com o projeto.

"Julgo que [São Tomé] é um mercado interessante para a SATA também que é uma empresa poder ganhar dinheiro porque o turismo para São Tomé pode aumentar e julgo que é uma oportunidade muito interessante, julgo real e com grande probabilidade de vir a acontecer", disse Artur Lima em declarações à Lusa.

Segundo o vice-presidente do Governo Regional dos Açores, durante o encontro foram analisadas outras áreas, ligadas ao mar, ciências agrárias, biologia, saneamento e tratamento do lixo, ensino superior, formação, incluindo doutoramentos e mestrados para professores são-tomenses, e intercâmbios para estudantes.

Admitiu ainda a promoção da formação profissional e "trocas de experiências mutuas" ao nível de hotelaria tendo em conta a falta de mão de obra que existe nos Açores nos serviços, restauração, comércio e indústria.

"Foi com grande satisfação que recebemos a disponibilidade do senhor primeiro-ministro em estabelecermos este primeiro passo na nossa colaboração e, pela parte dos Açores, será naturalmente com todo o interesse porque somos dois povos insulares com muito mais em comum do que a separar-nos", disse Artur Lima.

O vice-presidente do Governo Regional dos Açores, está em São Tomé para a apresentação de projetos do programa territorial 'Interreg Mac 2021--2027', que conta com financiamento de 200 milhões de euros da União Europeia para atividades desenvolvidas pelas regiões ultraperiféricas de Espanha e Portugal (Canárias, Madeira e Açores) e dos convidados Senegal, Mauritânia e Cabo Verde, Gana, Gâmbia, Costa do Marfim, e São Tomé e Príncipe que integrou em 2021.

Na quinta-feira Artur Lima reuniu-se com o Presidente do Governo Regional da ilha do Príncipe, Filipe Nascimento, tendo assegurado o interesse em estreitar os laços, "não só de cooperação institucional, mas sobretudo de amizade entre o povo dos açores o povo do Príncipe".

