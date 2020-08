Em conferência de imprensa, as autoridades do território explicaram que vão ser canalizados 800 milhões de patacas (cerca de 85 milhões de euros) para apoiar financeiramente a formação contínua de todos os residentes maiores de 15 anos.

O programa tem "surtido bom efeito", pelo que o executivo decidiu laçar a quarta fase, afirmou o porta-voz conselho executivo de Macau, André Cheong.

O objetivo passa por melhorar as qualidades e competência dos residentes das mais diversas vertentes, como profissionais, desportivas, saúde, entre outras, sublinharam as autoridades.

Através do novo "Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo", os residentes podem utilizar o subsídio em "cursos do ensino superior e de educação contínua, e exames de credenciação organizados por instituições locais e do exterior", detalhou.

Lançado em 2011, o Governo de Macau já gastou 2,12 mil milhões de patacas (224 milhões de patacas) com a formação subsidiada contínua de todos os residentes maiores de 15 anos e já foi utilizado 1,1 milhões de vezes, indicaram as autoridades.

A quarta edição do "Programa de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento Contínuo" vai decorrer até ao dia 31 de agosto de 2023.

MIM // FPA

Lusa/FIM