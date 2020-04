Numa mensagem divulgada no Facebook, o embaixador do Brasil em Angola, Paulino Neto, anuncia que o governo brasileiro, em articulação com as suas representações diplomáticas em Luanda, Maputo (Moçambique) e Windhoek (Namíbia), conseguiu "viabilizar a realização de voo fretado" para repatriar turistas e visitantes temporários retidos nestes países devido à suspensão de voos internacionais.

O voo fretado pelo Itamaraty para Angola tem partida agendada para sexta-feira, às 13:00, Aeroporto Internacional de Luanda, com destino a São Paulo (Guarulhos).