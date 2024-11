No final da conferência de imprensa do Conselho de Ministros, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, foi questionado, por várias vezes, sobre os alertas deixados quer pela provedora de Justiça -- que admitiu que o Estado poderá ter de pagar indemnizações às famílias das vítimas mortais -- quer pelo Presidente da República, que pediu o apuramento de eventuais responsabilidades administrativas e políticas "doa a quem doer".

"Partilhamos essa preocupação de fazer essa avaliação, e por isso a ordenámos antes de qualquer outro. A primeira entidade a ordenar uma investigação total ao que aconteceu foi o Governo, foi a senhora ministra da Saúde. Sintonia total aí, e o apuramento deve ser feito pela entidade de investigação: as conclusões que se retirarem a partir daí, são retiradas em função do que for o resultado dessa avaliação", afirmou Leitão Amaro.

O ministro manifestou também "alinhamento total" com a necessidade de avaliação pedida por Maria Lúcia Amaral da eventual responsabilidade do Estado nas mortes que ocorreram após se terem verificado atrasos significativos nos serviços do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"As conclusões dos inquéritos do IGAS (Inspeção-Geral das Atividades em Saúde) podem até gerar resultados diferentes para as diferentes situações", advertiu.

Até lá, defendeu, o foco do Governo, "também muito em sintonia com o que o Sr. Presidente da República tem dito muitas vezes ao longo do seu mandato" tem de ser resolver "os problemas concretos das pessoas, neste caso do funcionamento do INEM".

SMA // JPS

Lusa/fim