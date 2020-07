GNR pôs termo a festa com 300 pessoas em Fernão Ferro no Seixal

A GNR pôs termo a uma festa ilegal com cerca de 300 pessoas e em desrespeito pelas regras de prevenção da propagação da covid-19, realizada na madrugada de sábado em Fernão Ferro, no concelho do Seixal, foi hoje anunciado.