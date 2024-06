Segundo fonte da GNR, que confirmou o desaparecimento, o homem está a ser procurado desde as 11:30 desta manhã.

Cerca das 19:00, as buscas pelo desaparecido mobilizavam 19 operacionais e 10 viaturas, indicava a página oficial da proteção civil.

Fonte dos bombeiros de Mirandela acrescentou à Lusa que o idoso, que tudo indica padece de um quadro de demência, foi visto pela última pela família foi na noite de ontem.

A mesma fonte adiantou que era habitual o idoso caminhar de manhã cedo entre Frechas em direção a Mirandela.

Os operacionais estão a bater as margens do rio Tua e já percorreram grande parte do território entre Mirandela e Frechas e Frechas a localidade de Cachão, ainda sem sucesso.

No local estão elementos da GNR e dos bombeiros empenhados nas buscas.

