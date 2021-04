Frelimo rejeita acusações de que PR Filipe Nyusi está em "silêncio"

A Frelimo rejeitou hoje as acusações de que o Presidente da República e do partido, Filipe Nyusi, esteja em "silêncio" sobre os ataques de grupos armados a Palma, referindo que o chefe de Estado está a "orientar pessoalmente as operações".