Embora o número de novos casos diários seja maior do que o anunciado segunda-feira (8.505), o total está muito abaixo do recorde alcançado sábado passado, que rondou os 27.000.

Segundo os dados divulgados hoje pela Agência de Saúde Pública (ASP) francesa, a taxa de positividade subiu de segunda-feira para hoje de 11,8% para 12%.

Nos últimos sete dias, 5.689 pacientes foram hospitalizados por complicações ligadas à covid-19, tendo 987 deles sido internados em unidades de cuidados intensivos.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, está a preparar com o Governo novas medidas restritivas para contar a propagação da pandemia do novo coronavírus, estando previsto que as anuncie numa intervenção televisiva às 20:00 locais de quarta-feira (19:00 em Lisboa).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e oitenta e um mil mortos e mais de 37,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

JSD // EL

Lusa/Fim