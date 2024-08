Numa conferência de imprensa para balanço da situação pelas 19:00, Miguel Albuquerque disse que em causa estão as frentes da Serra de Água e Encumeada, no concelho da Ribeira Brava, e no Paul da Serra, já no município da Calheta.

As 160 pessoas retiradas das residências têm todas "condições mínimas de conforto e estão acompanhadas do ponto de vista médico e social".

"Foram retiradas tendo em vista razões de precaução, sobretudo para evitar a inalação de fumos", afirmou o governante, sublinhando que "até agora não houve qualquer vítima a lamentar, não há qualquer habitação consumida pelo fogo, não houve qualquer destruição de infraestruturas essenciais", inclusive a central elétrica da Serra de Água.

A prioridade no combate às chamas é "a salvaguarda de pessoas e bens", tendo a situação mais grave sido registada à noite, no Curral das Freiras, concelho de Câmara de Lobos. Depois de deflagrar na quarta-feira na Serra de Água, na Ribeira Brava, foi a este município que as chamas alastraram primeiro.

Segundo Miguel Albuquerque, estão a ser feitas faixas e contenção do fogo no Paul da Serra e junto à Estalagem da Encumeada, sendo a previsão meteorológica para as próximas horas "mais favorável" às operações.

