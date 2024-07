O anúncio foi feito hoje pelo diretor artístico do festival, Giona A. Nazzaro, na apresentação da programação, em Locarno.

"Fogo do Vento" é um dos 17 filmes selecionados para a competição internacional e o único português na mais importante secção do festival.

A primeira longa-metragem de Marta Mateus é uma coprodução da portuguesa Clarão Companhia, da realizadora e do cineasta Pedro Costa, com a suíça Casa Azul Films e a francesa Les Films d'Ici. "Fogo do Vento" sucede à premiada curta-metragem "Farpões Baldios", estreada no Festival de Cannes, na Quinzena dos Cineastas, em 2017.

Para a secção Cineastas do Presente foi selecionado o filme "Hanami", da realizadora portuguesa de origem cabo-verdiana Denise Fernandes, formada na Suíça.

"Hananimi" é uma co-produção luso-suíça, com participação da Alina Film, da Televisão Suíça-Italiana e da portuguesa O Som e a Fúria.

Extra-concurso será exibido em Locarno "Cartas Telepáticas", de Edgar Pêra, filme que relaciona as obras literárias de H.P. Lovecraft e Fernando Pessoa.

