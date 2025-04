"A grande ambição", a exibir em antestreia no cinema São Jorge, é sobre Enrico Berlinguer (1922-1984), "o muito estimado e aclamado secretário-geral do Partido Comunista Italiano e a sua luta para encontrar a todo custo um compromisso entre as diversas e opostas forças da vida parlamentar italiana", descreve a organização.

A 18.ª Festa do Cinema Italiano arranca em Lisboa, de 09 a 17 de abril, em várias salas de cinema e na Cinemateca Portuguesa, seguindo depois por um "número recorde de mais de 20 cidades", nomeadamente Porto, Cascais, Setúbal, Beja, Aveiro, Coimbra, Loulé, Leiria e, pela primeira vez, Sintra.

Da programação deste ano, a Festa do Cinema Italiano assinala também o centenário do nascimento do ator Marcello Mastroianni (cumprido em 2024), com uma série de iniciativas, nomeadamente uma exposição de fotografia no cinema São Jorge.

Será ainda exibido o documentário "Mi ricordo, sì io mi ricordo", de Anna Maria Tatò, filmado em Portugal durante a rodagem "Viagem ao Princípio do Mundo" (1996), de Manoel de Oliveira, e que foi a última aparição de Mastroianni no cinema.

O realizador Roberto Faenza estará em Lisboa para recordar o filme "Afirma Pereira" (1995), rodado em Portugal e protagonizado por Mastroianni, e, em antestreia nacional, a Festa do Cinema Italiano programa também "Marcello Mio", de Christophe Honoré, uma comédia em que "Chiara Mastroianni decide viver como se fosse o seu pai".

Entre outras antestreias previstas contam-se "LoucaMente", de Paolo Genovese, "O regresso de Ulisses", de Uberto Pasolini, com Ralph Fiennes e Juliette Binoche, e "Vermiglio", de Maura Delpero, que foi o candidato de Itália aos Óscares.

Antonio Pietrangeli, "um dos nomes mais sensíveis e perspicazes do cinema italiano, cuja obra marca a transição entre o neorrealismo e a comédia italiana", terá uma retrospetiva na Cinemateca Portuguesa.

O encerramento da Festa do Cinema Italiano em Lisboa é com o filme "Diva Futura - Cicciolina e a Revolução do Desejo", de Giulia Steigerwalt, sobre "todas as estrelas porno da agência de espetáculos de Gianni Schicchi que, a partir dos anos 1980, revolucionaram a forma como o sexo era visto e considerado em Itália".

Toda a programação está em festadocinemaitaliano.com.

