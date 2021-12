Galardoada este ano com o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-americana, depois de ter sido distinguida com o Prémio Vergílio Ferreira, de carreira, da Universidade de Évora, e com o prémio Livro do Ano, das Livrarias de Madrid, em 2020, por "What's in a name", Ana Luísa Amaral vai ser o destaque da programação da 16.ª edição da Festa da Poesia de Matosinhos, que se estende por cinco dias, até 11 de dezembro, e que tem agendada uma "entrevista de vida" à autora, pelas 16:30 de 08 de dezembro, na Biblioteca Municipal de Matosinhos Florbela Espanca.

O certame de poesia tem também prevista a realização de uma homenagem à autora na Biblioteca Florbela Espanca, no dia 11 de dezembro, pelas 16:30, uma iniciativa que vai contar com a participação das professoras e ensaístas Isabel Pires de Lima e de Rosa Maria Martelo.

A Festa da Poesia vai ainda ter mesas de debate para abordar os desafios que se colocam aos poetas em início de carreira, e que vai contar com poetas da nova geração como Andreia C Faria, Maria Brás Ferreira e André Osório.

A festa vai também "visitar a poesia portuguesa contemporânea" através do espaço Vozes, onde estarão presentes os poetas Fernando Pinto do Amaral, Eduardo Pitta e António Cruz Cortez, para "conversas sobre os seus percursos literários", lê-se numa nota de imprensa enviada à comunicação social.

Poesia Maldita dita por Isabel Ferreira, Rui Spranger e João Rios, e o "Território Poético", um projeto audiovisual que, em 10 episódios, "cruza o espaço de Matosinhos com diversos autores e poemas", são outras iniciativas previstas acontecer no certame de poesia.

De 08 de 11 de dezembro, na Biblioteca Municipal de Matosinhos, vai haver igualmente atividades para os mais pequenos com as oficinas "Os frascos dos poemas" e "Cartas para jogar e rimar".

Está também prevista uma mostra bibliográfica designada de "Grandes poetas para pequenos leitores", dedicada à autora homenageada, Ana Luísa Amaral, uma visita guiada teatralizada "À descoberta da biblioteca com Florbela em pessoa" e "Poesia para miúdos", declamada por "graúdos e vice-versa".

O certame vai ser palco do lançamento e apresentação de dois livros: o primeiro, no dia 08, pelas 17:00, "O Poeta Faz-se", com textos de mais 40 autores, entre eles os formandos do +Literacia, um projeto de desenvolvimento das competências de literacia em adultos em processo de aprendizagem de leitura e de escrita, e de autores como Rui Zink, Carlos Magno e Hélia Correia; o segundo livro, "Viajar com...Florbela Espanca", de José Carlos Seabra Pereira, será apresentado no dia 10, pelas 18:00.

