"A Docapesca anunciou hoje a presença na Expo Fish Portugal de importadores de pescado oriundos de 21 mercados internacionais, desde Espanha à Austrália, passando pela Letónia, Canadá, Japão, Singapura ou Tailândia e mais de 80 expositores, numa estratégia de alavancagem e dinamização do setor", apontou, em comunicado.

Esta feira virtual, que junta o comércio, investigação e inovação, tem por objetivo aumentar o consumo dos principais mercados e criar relações com novos destinos menos tradicionais.

O evento terá um espaço de exposição virtual, uma plataforma de encontros de negócios B2B e uma conferência, em formato híbrido, que vai decorrer na Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche.

A pesca, aquacultura e transformação do pescado têm um valor acrescentado bruto (VAB) de cerca de 1.700 milhões de euros e empregam mais de 60.000 pessoas.

Em 2020, o setor do pescado português exportou menos 15,5% (917,6 milhões de euros) do que em 2019, face à pandemia de covid-19, com destaque para o mercado europeu, que representou 16,9% do valor total.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), no ano passado, as conservas portuguesas aumentaram as exportações em 13,8%, sendo o principal grupo de produtos exportados por Portugal no período em causa.

Já no primeiro semestre do corrente ano, as exportações do setor do pescado cresceram 13%, em comparação com o período homólogo.

No caso do pescado fresco transacionado em lota, o aumento em valor foi de 20% face a 2020 e de 8% em comparação com 2019.

A Docapesca é uma empresa do setor empresarial do Estado, tutelada pelo Ministério do Mar.

Esta empresa está encarregue, no continente, do serviço público de prestação de serviços de primeira venda de pescado, bem como do apoio ao setor da pesca e aos respetivos portos.

PE // EA

Lusa/Fim