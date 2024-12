O financiamento foi implementado através da agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e da organização não-governamental (ONG) internacional GiveDirectly.

"Desde 2021, a GiveDirectly e a USAID entregaram mais de 7 milhões de dólares, sem amarras, a mais de 7.000 famílias que vivem em Nhamatanda, Moçambique. Doar dinheiro os ajuda a comer com mais frequência, ter dietas mais saudáveis e sobreviver a uma crise climática que eles não criaram", refere uma nota da GiveDirectly.

Por sua vez, a Embaixada dos EUA explicou hoje, num comunicado, que este é um projeto de assistência, "destinado a reduzir a pobreza nas comunidades agrícolas rurais propensas a catástrofes".

"As comunidades envolvidas foram selecionadas com base nas necessidades, em coordenação com as autoridades locais, a sociedade civil e o setor privado. O projeto não tem qualquer filiação partidária ou política", conclui a embaixada.

LYCE // VM

Lusa/Fim