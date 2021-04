Em matéria de defesa e segurança, "a UE e os Estados-membros nunca demonstraram um compromisso tão forte em reforçar os nossos esforços" como agora, apontou Matej Tonin, que falava numa conferência de imprensa com o seu homólogo português, João Gomes Cravinho, após um 'workshop' de ministros da Defesa da UE sobre a Bússola Estratégica.

Apresentada pelos ministros da Defesa da UE em junho de 2020, a Bússola Estratégica assenta em quatro pilares - gestão de crises, resiliência, capacidades e parcerias - e abarca três fases: uma análise de ameaças à UE, o estabelecimento de objetivos estratégicos para reforçar a UE enquanto ator de segurança e defesa e a criação de orientações políticas para procedimentos de planeamento militar.

Segundo Matej Tonin - que liderará a Defesa europeia durante o segundo semestre de 2021, quando a Eslovénia suceder a Portugal na presidência do Conselho da União Europeia -, a pandemia mostrou que as prioridades da UE devem ser direcionadas "para melhorar a preparação para todos os tipos de situações".

Essa preparação requer "não apenas uma abordagem de todos os governos [do bloco], mas também de toda a sociedade", frisou.

Nesse sentido, o governante esloveno considerou "fundamental" melhorar as estruturas de gestão de crises, pois ajudará cada Estado-membro "a obter respostas às perguntas sobre o que precisa de melhorar para fortalecer a capacidade de resposta a emergências complexas".

No desenvolvimento de capacidades, o ministro defendeu que "o caminho a seguir deve ser o princípio da qualidade, antes da quantidade, e abordar lacunas críticas com melhores projetos, aproveitando ao máximo as vantagens do Fundo Europeu de Defesa", um instrumento que visa coordenar e aumentar os investimentos nacionais na pesquisa em defesa e melhorar a interoperabilidade entre as forças armadas nacionais.

"Temos de compreender que só através de uma ação conjunta e de solidariedade a UE pode tornar-se mais forte e mais fiável na segurança. A Bússola Estratégica é e será o principal instrumento político para determinar o nosso futuro", considerou.

Matej Tonin abordou também o Mecanismo Europeu de Apoio à Paz, um fundo extraorçamental no valor de cerca de 5 mil milhões de euros para o período 2021-2027 e que será financiado através de contribuições dos Estados-membros da UE.

"Descobrimos que investimos muito dinheiro em diferentes missões, mas, no final, essas missões simplesmente não surtiram efeito, porque não fomos capazes de fornecer armas aos nossos parceiros também", assinalou, realçando que o mecanismo "pode resolver esse problema" e "é um passo em frente no sentido de uma UE mais forte".

O 'workshop' sobre a Bússola Estratégica, organizado no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da UE, foi presidido pelo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, e contou com a participação de 14 ministros e secretários de Estado da Defesa dos 27 Estados-Membros, do comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, e do Diretor Executivo da Agência Europeia de Defesa, Jirí Sedivý, entre outros.

