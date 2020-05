Numa mensagem publicada pela autora no Twitter, em que respondia a questões que lhe eram colocadas por fãs da série, pode ler-se: "Eu nunca visitei esta livraria no Porto. Nunca soube sequer da sua existência! É linda e gostaria de a ter visitado, mas não tem nada a ver com Hogwarts!".

Este foi um dos exemplos citados por J.K. Rowling de lugares a que frequentemente é atribuída a inspiração da autora para criar a famosa personagem do feiticeiro Harry Potter e de todo o seu universo, como é o caso da escola de Hogwarts.

O assunto começou quando um leitor interpelou a escritora pedindo-lhe para dizer "a verdade sobre o local de nascimento de Harry Potter", referindo-se a um café em Edimburgo, Elephant House, que é tido como o sítio onde J.K. Rowling começou a escrever a saga.

A escritora respondeu: "Estava a pensar em criar no meu 'website' uma secção sobre todas as alegadas inspirações e locais de nascimento de Potter. Já escrevia Potter há vários anos antes de alguma vez pôr os pés neste café, por isso não é o local de nascimento".

É então que acrescenta o caso da livraria Lello, para dar outro exemplo semelhante.

A alegada inspiração da livraria do Porto para a criação da biblioteca ou das escadarias de Hogwarts foi publicitada ao longo dos anos, até pela própria livraria, que no seu 'site' escreve que a escritora, que viveu no Porto nos anos 1990, "se terá inspirado na arquitetura da Livraria Lello -- local que frequentou, nessa altura, de forma assídua -- para escrever a saga de Harry Potter".

