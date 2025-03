Estas buscas estão relacionadas com a venda da antiga sede da FPF, em 2018, na rua Alexandre Herculano, em Lisboa, por mais de 11 milhões de euros, adiantou a PJ em comunicado.

Em causa estão suspeitas dos crimes de recebimento indevido de vantagem, corrupção, participação económica em negócio e fraude fiscal, confirmou esta polícia.

Em comunicado, a PJ avançou que, durante a investigação, "foram identificadas um conjunto de situações passíveis de integrarem condutas ilícitas relacionadas, sobretudo, com a intermediação da venda" do edifício em questão.

Durante o dia de hoje foi cumpridos 20 mandados de busca em casas, uma instituição bancária e sociedades de advogados localizados nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém.

A investigação está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa e vai continuar "com a análise à prova agora recolhida e com os competentes exames e perícias".

RCV/ARA // CMP

Lusa/Fim