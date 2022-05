Numa reunião convocada pela Rússia, subordinada ao tema "Violações sistemáticas e graves em massa do direito internacional humanitário, bem como outros crimes de guerra cometidos por militares e milícias ucranianas e descobertos no decorrer da operação militar especial em curso das forças armadas russas", Vassily Nebenzia apresentou um conjunto de vídeos e de imagens como alegadas provas das ações de Kiev contra o seu próprio povo.

A missão russa junto da Organização das Nações Unidas (ONU) apresentou, por exemplo, vídeos com depoimentos de cidadãos ucranianos que acusavam as tropas da Ucrânia de os impedir de sair de cidades como Mariupol, no leste do país, e de destruir vários edifícios residenciais.

