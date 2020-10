O vice-secretário de Estado, Stephen Biegun, disse que os Estados Unidos estão a explorar formas de capacitar a Índia, sem alterar o que designou de "forte e orgulhosa tradição de autonomia estratégica" de Nova Deli.

Biegun falava na sessão de abertura do fórum bilateral Índia - EUA, no início da uma visita de três dias à Índia.

"A Índia tem uma tradição forte e orgulhosa de autonomia estratégica e nós respeitamos isso. Não procuramos mudar as tradições da Índia", disse.

"Queremos antes explorar como atribuir poder e capacidade para que a Índia possa defender a sua própria soberania e democracia e fazer avançar os interesses indianos em toda a região do Indo-Pacífico", apontou.

A visita de Biegun segue-se a uma reunião, na semana passada, entre o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, e os seus homólogos da Índia, Japão e Austrália, em Tóquio.

Os quatro países do Indo-Pacífico formam uma aliança conhecida como Quad, que é vista como um contrapeso para a crescente influência da China, que críticos dizem estar a exercitar a sua força militar no mar do Sul da China, no mar do Leste da China, no Estreito de Taiwan e ao longo da fronteira norte com a Índia.

Pequim também enfrenta críticas pela forma como lidou inicialmente com o surto do novo coronavírus ou pelos abusos dos direitos humanos na região do Xinjiang ou em Hong Kong.

Pompeo, cujo país trava uma guerra comercial com Pequim, disse que as ações cada vez mais assertivas da China na região tornam mais crítico do que nunca para o Quad cooperar e proteger os seus parceiros e povos da "exploração, corrupção e coerção" exercidas pela China.

A visita de Biegun a Nova Deli surge após renovadas tensões militares entre a China e a Índia, ao longo da fronteira disputada na montanhosa região de Ladakh.

Biegun observou que Washington aumentou as vendas de equipamento militar e a partilha de informações dos seus serviços de inteligência com a Índia.

"Mas há mais que podemos fazer, incluindo fortalecer a capacidade da Índia de se defender e promover a interoperabilidade entre os nossos militares", disse.

Biegun alertou para a ascensão da China na região.

"Claro, conforme avançamos nesta direção, há um elefante na sala: a China" notou.

Biegun disse que a parceria entre os quatro países do Quad é movida por "interesses comuns, não obrigações vinculativas, e não pretende ser um agrupamento exclusivo".

"Qualquer país que quer um Indo-Pacífico livre e aberto e está disposto a tomar medidas para garantir isso, é bem-vindo a trabalhar connosco", garantiu.

Espera-se que Biegun estabeleça as bases para o diálogo "2 + 2", que juntará no final deste mês Pompeo e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper, com os homólogos indianos, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Subrahmanyam Jaishankar, e o ministro da Defesa, Rajnath Singh.

JPI // FPA

Lusa/Fim