Segundo a PJ cabo-verdiana, os dois homens, de 32 e 38 anos, foram detidos, fora de flagrante delito, pela Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP), em cumprimento de dois mandados do Ministério Público.

Um dos homens é residente no bairro de Terra Branca, na cidade da Praia, enquanto outro é natural dos Estados Unidos da América e com nacionalidade cabo-verdiana, e estava de férias em Cabo Verde, entre a Praia e a ilha do Fogo.

Os detidos são suspeitos da prática de um crime de homicídio agravado e um crime de armas, cometidos em 26 de julho, tendo como vítima uma mulher, de 35 anos, natural da ilha do Sal e que se encontrava de férias na cidade da Praia.

De acordo com a PJ, cadáver da mulher foi encontrado três dias depois, na ribanceira de Laranjo, arredores da circular da Praia, onde terá sido abandonada, após o cometimento do crime.

O caso gerou uma onda de indignação no país, tendo sido realizado uma manifestação na ilha do Sal, a pedir justiça pelo assassinato da jovem, que deixou duas filhas menores.

Na sequência do cumprimento de três mandados de buscas às residências, na cidade da Praia e na ilha do Fogo, a PJ informou que apreendeu uma certa quantidade de canábis e deteve, em flagrante delito, um terceiro indivíduo, de 38 anos, emigrante nos Estados Unidos e de férias em Cabo Verde, suspeito de crime de tráfico de estupefacientes.

Das buscas realizadas, na qual a PJ contou com a colaboração do comando regional da Polícia Nacional de Santiago Sul e do Fogo, foram ainda apreendidas armas de fogo, munições, drogas e viaturas.

Os detidos vão ser apresentados na quarta-feira ao Tribunal para primeiro interrogatório e aplicação de medida de coação.

