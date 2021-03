No âmbito do combate ao tráfico de droga em Lisboa, a operação policial resultou na detenção de "quatro homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 29 e 48 anos", por serem suspeitos de tráfico de estupefaciente e posse de arma proibida, indicou a Polícia de Segurança Pública (PSP) em comunicado, adiantando que dois dos detidos estão em prisão preventiva.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS), os cinco suspeitos foram detidos numa operação realizada no sábado, "após um ano de investigação com foco sobre vários suspeitos de tráfico de droga e venda direta ao consumidor", o que resultou na realização de buscas e recolha de elementos de prova, "demonstrativos do seu envolvimento ativo nesta atividade ilícita, obtendo dela elevados proventos monetários".

"A atividade criminosa deste grupo, adequadamente estruturado, com tarefas e papéis bem diferenciados, era desenvolvida sobretudo no coração de Lisboa, permitindo aos seus autores, todos eles desempregados, viver uma vida desafogada e com ostentação", concluiu a polícia, na sequência do processo investigatório.

Aquando a detenção dos cinco suspeitos, a PSP apreendeu "uma pistola calibre nove milímetros, 1.125 doses individuais de cocaína, 6.600 euros em numerário, proveniente da atividade criminosa, seis viaturas, dois cofres e vários objetos relacionados com a atividade, nomeadamente na preparação, pesagem e acondicionamento".

Alguns com histórico criminal, nomeadamente pelo crime de tráfico de droga, os cinco detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, em que três ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações periódicas e dois ficaram em prisão preventiva, informou o COMETLIS.

