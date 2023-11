A área desmatada do Cerrado, como este ecossistema é conhecido no Brasil, totalizou 11.011 quilómetros quadrados, mais 322 quilómetros quadrados do que no ano anterior, de acordo com imagens de satélite analisadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

O Cerrado é o segundo maior ecossistema do Brasil, atrás apenas da Amazónia, cobre 22% do território nacional e é reconhecido como a savana biodiversidade do mundo, com mais de 11 mil tipos de plantas nativas e cerca de 200 espécies de mamíferos.

A Bahia, no nordeste do país, foi o estado mais afetado pela desflorestação do cerrado, com um aumento de 38%, seguido do Mato Grosso do Sul, no oeste, com 14%.

Apesar do aumento no último ano, o coordenador do INPE, Cláudio Almeida, ressaltou que houve uma "desaceleração" no ritmo de desflorestação em relação aos períodos anteriores, quando foram registados aumentos de mais de 30%.

Já no caso da Amazónia, o país registou uma melhoria nos resultados no combate à desflorestação.

A taxa oficial de desflorestação na Amazónia foi de 9.001 quilómetros quadrados de agosto de 2022 a julho de 2023, uma queda de 22,3% em relação ao período anterior.

MIM // RBF

Lusa/Fim