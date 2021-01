Descargas de Cahora Bassa coloca centro de Moçambique sob ameaça de inundações

Descargas de água da Hidroelétrica de Cahora Bassa (HCB), no centro de Moçambique, estão a colocar distritos da região do baixo do rio Zambeze em risco de inundações, alertou hoje a Administração Regional de Águas (ARA).