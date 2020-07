Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Caixa Económica Montepio Geral informa sobre a revisão da notação financeira da DBRS, que confirmou as notações de curto prazo ('short-term issuer rating') e da dívida de curto prazo ('short-term debt') em R-4, e reviu a avaliação intrínseca, a notação de emitente de longo prazo e da dívida sénior de longo prazo ('long-term senior debt') para B.

Na última revisão, de outubro de 2019, a DBRS tinha mantido o 'rating' do Montepio em nível 'lixo' (BB), com perspetiva negativa.

A instituição refere ainda que foi revista a notação da dívida subordinada para CCC (era B em outubro).

"A estas notações foi atribuída a tendência negativa ('negative trend')", adianta o banco, salientando que o 'rating' dos depósitos de curto prazo ('short-term deposits') foi revisto para R-4, com tendência estável".

A DBRS "destaca o facto de que, com a nomeação do novo presidente executivo, serão acelerados os processos de digitalização e simplificação corporativa com vista ao aumento da eficiência e dos níveis de produtividade".

No entanto, a DBRS alerta para que "os efeitos na economia e nos mercados causados pela covid-19 traduzem uma grande incerteza nos cenários macroeconómicos e colocam desafios adicionais, designadamente sobre o custo do risco e a rendibilidade".

O banco Montepio teve lucros de 5,4 milhões de euros no primeiro trimestre, 17% abaixo do período homólogo, num trimestre em que constituiu 15,5 milhões de euros em imparidades devido ao impacto da covid-19.

