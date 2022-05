O resultado negativo foi, contudo, marcado pelas restrições de viagens impostas pelos governos por causa da pandemia de covid-19, apesar do levantamento progressivo das medidas a partir de meados de fevereiro, que levaram a uma recuperação do negócio na reta final do primeiro trimestre deste ano, realça a companhia aérea de baixo custo norueguesa em comunicado.

O prejuízo operacional líquido (Ebit), por sua vez, foi de 849 milhões de coroas norueguesas (83 milhões de euros), menos 42% em termos homólogos, sendo que a companhia aérea também referiu que o aumento dos preços dos combustíveis foi um "fator importante" na contabilização do resultado.

O volume de negócios, entretanto, ascendeu a 1.916 milhões (186 milhões de euros), seis vezes superior ao registado no ano anterior.

A Norwegian transportou 2,2 milhões de passageiros no primeiro trimestre deste ano, contra 200.000 passageiros nos primeiros três meses do ano passado.

