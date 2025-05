Segundo a agência Efe, que cita uma publicação numa rede social, acompanhada de imagens de edifícios destruídos e de equipas de salvamento, Hadja Lahbib acusou a Rússia de matar crianças inocentes.

"Num dos ataques mais duros desde o início da guerra, as forças russas mataram hoje pelo menos 12 pessoas, incluindo três crianças inocentes", cita a Efe.

Na mesma publicação, a responsável europeia questiona sobre "quantas mais vidas terão de ser perdidas antes que a brutalidade da Rússia e o flagrante desrespeito pelo Direito Internacional Humanitário sejam travados".

De acordo com o ministro do Interior ucraniano, Igor Klimenko, doze pessoas foram mortas e mais de 60 ficaram feridas nos ataques de sábado, que afetaram um total de treze regiões.

O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andri Sibiga, considerou que aquele ataque foi um dos "ataques aéreos russos mais maciços das últimas semanas" e apelou à comunidade internacional para que "intensifique a sua pressão sobre a Rússia" para que o chefe de Estado russo, Vladimir Putin, "ponha imediatamente termo às mortes".

No Telegram, a força aérea, no relatório preliminar sobre as suas atividades de sábado à noite e hoje, refere que os militares ucranianos neutralizaram 266 drones no norte, sul, leste e oeste do país e abateram 45 mísseis.

JCR // FPA

Lusa/Fim