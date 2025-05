A jogadora do Sporting abordou, em conferência de imprensa, o encontro marcado para o emblemático estádio de Wembley, a partir das 19:45, deixando a convicção de que Portugal se apresentará preparado para enfrentar um adversário poderoso, com o qual conseguiu empatar (1-1) na partida de abertura do agrupamento.

"O jogo contra a Inglaterra, na primeira jornada, foi muito bom, mas isto é futebol e já está lá atrás. Estamos concentradas para fazermos um bom jogo e sabemos da dificuldade que é, mas também sabemos da nossa qualidade, por isso estamos confiantes e o que depende de nós é trazer a vitória", afirmou, antes de se juntar às companheiras para cumprir o segundo treino do estágio da seleção portuguesa.

A avançada 'leonina' assumiu o entusiasmo por poder vir a jogar em Wembley, um dos palcos com mais história no futebol internacional.

"Acho que para qualquer jogadora e até treinador -- e estivemos ontem [no sábado] a falar disso - acho que é especial porque, como disse, é um estádio mítico, tem história e para qualquer amante do futebol é especial estar lá, por isso acho que vai ser ótimo", projetou a jogadora, de 26 anos.

Beatriz Fonseca somou a segunda internacionalização e no último encontro realizado frente a Espanha [derrota por 7-1], no qual marcou o único golo luso, prometendo tudo fazer para estar entre as 'eleitas' para o Euro2025, a disputar na Suíça.

"O meu trabalho é fazer o que me compete e depende do que eu fizer dentro de campo e no treino. Por mim, estou tranquila e a decisão é do professor [Francisco Neto], é claro que é um objetivo a cumprir", assumiu, por fim.

A equipa portuguesa realizou mais uma sessão de trabalho na Cidade do Futebol, que já contou com Ana Borges e Dolores Silva, aumentando para 14 jogadoras o grupo às ordens de Francisco Neto, com as restantes ausentes a juntarem-se ao estágio no decorrer da semana.

Portugal ocupa, neste momento, com quatro pontos, a terceira posição do grupo A3 da Liga das Nações, atrás da campeã europeia Inglaterra, com sete, e da Espanha, que lidera com nove, superiorizando-se à Bélgica, que soma três pontos.

