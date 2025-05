Em comunicado, a ASAE refere que, no âmbito da Final da Taça de Portugal em futebol, no Estádio Nacional do Jamor, Lisboa, entre o Sport Lisboa e Benfica e o Sporting Clube de Portugal, desencadeou, nos últimos dias, uma série de operações de prevenção e repressão criminal, com o objetivo de combater práticas ilícitas, nomeadamente crimes de especulação, venda irregular de bilhetes e contrafação de produtos.

As várias operações realizadas em diversos pontos do país resultaram na "detenção de três pessoas, na instauração de sete processos-crime, de especulação e venda de produtos contrafeitos, e na constituição de arguido de seis suspeitos, aos quais foi aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência".

Foram ainda apreendidos 32 bilhetes, com valores faciais unitários de 20 e 40 euros, que estariam a ser comercializados a preços muito acima do seu valor facial, tendo o valor especulado oscilado entre 60 e 305 euros por bilhete, "apresentando assim vantagens indevidas de elevado valor", bem como 123 artigos desportivos contrafeitos (incluindo camisolas, cachecóis e outros acessórios), num valor estimado de 800 euros.

Os factos foram comunicados às autoridades judiciárias, tendo os detidos sido notificados para comparecerem em tribunal na próxima terça-feira, para julgamento em processo sumário, lê-se no comunicado da ASAE.

ARA // MLL

Lusa/Fim