Mbappé totalizou 62 pontos, já que os tentos nos principais campeonatos europeus valem a dobrar, contra 58,5 do sueco Viktor Gyökeres do Sporting, que apontou 39 golos na I Liga, que só multiplicam por 1,5 pontos.

Na primeira época ao serviço do Real Madrid, depois de sete no Paris Saint-Germain, Mbappé, de 26 anos, conquistou pela primeira vez o troféu, sucedendo ao inglês Harry Kane, que marcou 36 golos pelo Bayern Munique na Bundesliga 2023/24.

O egípcio Mohamed Salah, que fechou o pódio, também estava hoje na corrida, mas só marcou um golo no 1-1 do Liverpool com o Crystal Palace, na última jornada da Premier League, que encerrou, ainda assim, como melhor marcador, com 29 tentos (58 pontos).

O polaco Robert Lewandowski, que 'bisou' na última jornada da Liga espanhola, no 3-0 do FC Barcelona em Bilbau, acabou em quarto, com 27 golos (54 pontos), enquanto Kane foi quinto, de novo como 'rei' da Bundesliga, com 26 golos (52 pontos).

A Gyökeres, nem 39 golos chegaram, sendo que a Bota de Ouro 'foge' ao campeonato português desde a vitória do brasileiro Mario Jardel, em 2001/02, com 42 golos pelo Sporting, depois de já ter arrebatado o troféu em 1998/99, quando atuava no FC Porto.

Antes, já haviam 'consagrado' a I Liga lusa o 'rei' Eusébio, vencedor da primeira edição, em 1967/68, e da sexta, em 1972/73, pelo Benfica, o argentino Héctor Yazalde, em 1973/74, pelo Sporting, e Fernando Gomes, em 1982/83 e 1984/85, pelo FC Porto.

O troféu também foi conquistado em quatro ocasiões por Cristiano Ronaldo, vencedor em 2007/08, pelo Manchester United, e 2010/11, 2013/14 e 2014/15, que só perde, inevitavelmente, para o argentino Lionel Messi, que conta seis 'exemplares'.

- Classificação da Bota de Ouro 2024/25: Golos Pontos 1. Kylian Mbappé, Fra (Real Madrid) 31 62 2. Viktor Gyökeres, Sue (Sporting) 39 58,5 3. Mohamed Salah, Egi (Liverpool) 29 58 4. Robert Lewandowski, Pol (FC Barcelona) 27 54 5. Harry Kane, Ing (Bayern Munique) 26 52

