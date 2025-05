Aos 32 anos, Verona somou a segunda vitória da carreira no final dos 219 acidentados quilómetros entre Fiume Veneto e Asiago, que cumpriu em 05:15.41 horas, sendo 22 segundos mais rápido do que o alemão Florian Stork (Tudor) e 23 do que o italiano Christian Scaroni (Astana), também vindos da fuga do dia.

Numa jornada em que Roglic, o campeão do Giro2023, quebrou e pode ter perdido definitivamente as opções de lutar pelo triunfo final, ao ceder 01.30 minutos para os restantes candidatos, Isaac del Toro manteve a camisola rosa. O jovem mexicano, de 21 anos, lidera com 01.20 de vantagem sobre o britânico Simon Yates (Visma-Lease a Bike), com o seu companheiro espanhol Juan Ayuso em terceiro, a 01.26.

Na segunda-feira, o pelotão cumpre o derradeiro dia de descanso da 108.ª edição, regressando à estrada na terça-feira para os 203 quilómetros entre Piazzola sul Brenta e San Valentino, que incluem três contagens de montanha de primeira categoria, a última a coincidir com a meta.

