Lando Norris vence Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1

Monte Carlo, Mónaco, 25 mai 2025 (Lusa) -- O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu hoje o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1, oitava das 24 etapas do Mundial, e aproximou-se do líder do campeonato.