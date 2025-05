"Estas foram as condições mais difíceis em que alguma vez corri em Silverstone. O vento estava bastante forte, o que tornou ainda mais exigente fisicamente pilotar a mota", declarou o piloto luso no final da corrida, citado pela assessoria de imprensa da equipa Prima Pramac.

Oliveira, que terminou fora dos pontos, destacou ainda que está em fase de adaptação a um novo estilo de condução e reconheceu que ainda lhe falta encontrar ritmo ao longo da distância de corrida.

"Ainda me falta meio segundo com o estilo de condução que estou a usar agora, mas, no geral, foi um fim de semana com uma progressão visível. Estou mais satisfeito com a minha velocidade, mas ainda me falta ritmo em distância de corrida, fazer muitas voltas seguidas. Isso virá com mais tempo", explicou o piloto de 30 anos.

O piloto português lamentou ainda o infortúnio de Fabio Quartararo (Yamaha), que liderava a prova até sofrer um problema técnico a sete voltas do final.

"É uma grande pena o que aconteceu ao Fabio, a corrida estava nas mãos dele. Lamento muito por ele, mas isto são as corridas", concluiu Oliveira, que é 23.º do campeonato, com dois pontos.

O Grande Prémio de Inglaterra de MotoGP, sétima ronda da temporada, foi conquistado pelo italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), naquela que foi a sua primeira vitória da temporada.

O espanhol Marc Márquez (Ducati), que ficou em terceiro, lidera o campeonato, com 196 pontos.

A próxima prova será o GP de Aragão, dentro de duas semanas.

