Paulo Arnaldo, pesquisador do INS, disse à emissora pública Rádio Moçambique (RM), que 50 inquiridores foram formados no último fim-de-semana para realizarem a operação.

O teste do inquérito indica se a pessoa esteve exposta ou não ao novo coronavírus ou se esteve infetada nos últimos sete dias, mas não refere se está com covid-19 no momento da realização do diagnóstico.