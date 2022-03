De acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, foram contabilizadas 62 ocorrências por todo o Algarve, "entre pequenas inundações na via pública, queda de árvores e de estruturas".

A maioria das ocorrências verificou-se nos concelhos de Faro, de Olhão e de Loulé, "mas nenhuma com gravidade".

"Apesar do grande número de ocorrências registadas num curto período de tempo, a situação já está normalizada em todo o distrito de Faro", concluiu.

Devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoadas e que poderão ser ocasionalmente de granizo, e à agitação marítima com ondas de sueste com dois a três metros na costa sul, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou o Algarve sob aviso amarelo.

O Comandante da Zona Marítima do Sul e Capitão do Porto de Faro, Rocha Pacheco, disse à Lusa que, devido à agitação marítima, "foram encerradas, a toda a navegação marítima, as barras de Tavira, Lagos, Albufeira e Alvor".

As barras de Vila Real de Santo António, Faro, Olhão e Quarteira "estão condicionadas a embarcações com comprimento inferior a dez metros".

Rocha Pacheco indicou que "as condições meteorológicas estão a acalmar, prevendo-se uma melhoria do estado do mar a partir de segunda-feira".

JPC // MAG

Lusa/Fim