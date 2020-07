Pequim detetou um surto do vírus no início do mês passado, num mercado abastecedor da cidade, somando até à data 328 infetados, segundo dados oficiais.

Os três casos anunciados hoje representam uma queda no número de novos casos, que nos dois dias anteriores acenderam a 19 e 12, respetivamente.

O número de casos ativos fixou-se em 421, entre os quais sete em estado grave. A Comissão de Saúde da China não relatou novas mortes em todo o país.

De acordo com os dados oficiais, desde o início da pandemia a China registou 83.534 infetados e 4.634 mortos devido à covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

A pandemia de covid-19 já provocou quase 507 mil mortos e infetou mais de 10,37 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

