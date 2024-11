"O que nos interessa é medir o efeito nas aprendizagens. E o efeito é tão mais grave quanto o número de disciplinas", tentou explicar Fernando Alexandre.

Numa conferência de imprensa em que fez o balanço do impacto das medidas no âmbito do plano '+Aulas +Sucesso', o ministro da Educação, Ciência e Inovação (MECI) afirmou que à data de 20 de novembro havia 2.338 alunos sem aulas a uma disciplina.

Este número compara com os 20.887 alunos na mesma situação durante todo o 1.º período do ano letivo passado, o que significa uma redução de cerca de 89% do número de alunos sem aulas, aproximando-se da meta fixada no inicio do mandato do Governo da AD.

Os dados da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) não contabilizam, no entanto, o número real de alunos sem professor a pelo menos uma disciplina, somando o número de disciplinas a que o aluno está sem aulas.

Por exemplo, se um aluno não tiver professor atribuído a Português, História e Matemática, esse estudante é contabilizado três vezes, o que significa que o número 2.388 pode corresponder a menos de dois mil alunos.

"Para medir o custo nas aprendizagens, tenho de ter em atenção o número das disciplinas", sublinhou, esclarecendo que o executivo está a trabalhar numa forma de melhorar esta contabilização.

Questionado sobre se é possível saber quantos alunos estão realmente sem aulas a pelo menos uma disciplina, o ministro da Educação explicou que o sistema de informação não permite fazer essa análise.

E nunca permitiu, acrescentou o governante, para assegurar que a comparação com o número de referência do 1.º período do ano letivo passado (20.887) assenta nos mesmos critérios.

Fernando Alexandre rejeita, por isso, a acusação feita hoje pelo PS, que diz que o executivo está a comparar realidades distintas entre 2023 e o presente que não são comparáveis, uma acusação que já tinha sido feita pelo ex-ministro da Educação João Costa em setembro.

"Os dados do PS não são dos serviços", afirmou Fernando Alexandre, que devolve a acusação de manipulação dos números ao afirmar que os números apresentados pelos socialistas "são calculados a partir dos dados" da DGEstE, com base em critérios que o ministro diz não compreender.

