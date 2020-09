CDS defende "descida cirúrgica de impostos", PAN pede mais respostas ambientais

A deputada do CDS-PP Cecília Meireles defendeu hoje, no parlamento, uma "descida cirúrgica de impostos", acusando o Governo de não prever respostas suficientes para as empresas, enquanto o PAN pediu medidas que ajudem a proteger o ambiente.