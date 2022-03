"A viagem será centrada no apoio ao povo ucraniano contra a invasão do Presidente [da Rússia, Vladimir] Putin, mas não há planos para uma viagem à Ucrânia", disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, numa mensagem na rede social Twitter.

Biden voa para Bruxelas na quarta-feira para participar no dia seguinte numa cimeira da NATO, outra da União Europeia (UE) e uma do G7, esta última convocada pela Alemanha, que tem a presidência do grupo de países mais industrializados do mundo.

Embora a Casa Branca ainda não tenha confirmado, o Presidente Biden deverá fazer escalas em outros países, como a Polónia, país que tem fronteira com a Ucrânia e que na semana passada foi visitado pela vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris.

Esta é a segunda vez que Biden participa presencialmente numa cimeira de líderes da NATO em Bruxelas, depois da realizada em 14 de junho passado e à qual chegou após participar numa outra do G7 na Cornualha (sudoeste de Inglaterra), de 11 a 13 de junho do mesmo mês.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 902 mortos e 1.459 feridos entre a população civil, incluindo mais de 170 crianças, e provocou a fuga de mais de 10 milhões de pessoas, entre as quais mais de 3,3 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.

ALU // TDI

Lusa/Fim