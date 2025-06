Carneiro assume liderança do PS com "honra e responsabilidade" e promete partido de valores

Lisboa, 28 jun 2025 (Lusa) -- O novo secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, assumiu hoje o cargo com "honra e responsabilidade" e prometeu um partido de "valores e de princípios", acreditando que as ideias socialistas "têm condições para continuarem a ser maioritárias no país"