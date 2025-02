"Achei que era a altura. Já fiz outras coisas antes, mas um disco meu que falasse desta abundância incrível que me aconteceu, de ter uma mãe moçambicana e um pai português, de ter nascido cá [em Portugal], desta abundância, esta imensa riqueza que me aconteceu culturalmente e pessoalmente, [era algo que] eu queria muito fazer", disse a cantora em entrevista à agência Lusa.

"Abundância" é o 31.º álbum da carreira de Maria João, a contar desde "Quinteto de Maria João", de 1983, seguido de "Cem Caminhos", de 1985. "Até aqui, todos eles diferentes", disse a intérprete, que se afirmou "orgulhosa" da carreira e desta discografia.

O disco foi gravado em Maputo, com "músicos de lá, que são a minha família artística".

"Achei que esta era altura, na verdade tão boa como outra, mas já que fiz 40 anos como cantora, eu disse 'Pocha João, tens de te orgulhar", afirmou Maria João que considera que nos "devemos orgulhar dos pequenos grandes feitos e não estar sempre a recriminarmo-nos"

"Fiz o que tenho feito, o melhor que eu posso com aquilo que vou tendo, portanto tenho de me orgulhar".

Neste álbum em que cruza a sua voz com texturas eletrónicas, Maria João faz-se acompanhar dos músicos João Farinha e André Nascimento, com quem fez o projeto Ogre, e gravou vários álbuns desde 2012, entre os quais "Songs For Shakespeare" (2022).

"Abundância", produzido pelo músico Luís Fernandes, é composto por dez temas, muitos deles assinados por Maria João (letra e/ou música), mas também por autores moçambicanos. O Prémio Camões José Craveirinha é um deles, na base de "Esperança", com o seu poema musicado por Maria João e João Farinha.

"Ao Sol" (Maria João/João Farinha) abre o álbum que inclui, entre outros, "African Foxtrot" (Maria João), "O Amor é Verdadeiro" (Maria João/Dullmea, Maria João), "Dário" (Maria João, João Farinha, André Nascimento), "As Tuas Tranças" (Maria João/José Mucavele), "Beatriz" (Edu Lobo/Chico Buarque) e "Papalaty" (Stewart Sukuma).

O álbum começou a ser projetado em Lisboa, nos Aurora Estúdios, com João Farinha e André Nascimento.

"Começámos a trabalhar com as eletrónicas, os sintetizadores, com as melodias e as ideias que eu tinha. Já com algum material, as canções e as melodias feitas, fomos gravar em Maputo com músicos moçambicanos".

O elenco musical do álbum conta com Silvan Strauss e Texito Langa (bateria), Valter Mabas (guitarra), Cheny Wa Gune (timbila), o Coro TP50 (Xixel Langa Xizimba, Leticia Deozina, Nadya Cosmo e Onésia Muholove) e tem como "convidados especiais" os cantores Mucavele e Stewart Sukuma.

"Eu queria juntar estas duas componentes, a parte portuguesa -- moderna e eletrónica, aventureira e ambiciosa -- com a ancestralidade, a música da minha outra terra [Moçambique]".

"O álbum nasceu muito de criar a música na altura. É assim que para mim faz sentido", enfatizou, referindo a necessidade de o álbum ter "uma respiração moçambicana".

"Moçambique é a minha outra terra", sublinhou à Lusa.

Maria João, vinda da escola de Jazz do Hot Clube de Portugal, deu-se a conhecer ao grande público quando formou em 1983 o seu quinteto, com o qual gravou o seu primeiro álbum. Ao longo da carreira fez parcerias com músicos como Mário Laginha, Carlos Bica, Aki Takase e, mais recentemente, o brasileiro André Mehmari.

"O meu amor, a minha procura continua a ser pela arte que há na música", confessou à Lusa.

"A música tem muitas componentes - o entretenimento, o negócio... -, existe muita coisa. Mas há a arte na música e o meu amor continua a ser esse. E a minha procura é essa da arte que nos eleva a alma, como noutras artes, no cinema, na escultura, nos livros. A arte "que nos faz melhores pessoas, que nos faz viver melhor os nossos dias, com generosidade connosco e com os outros, com mais compaixão, com mais verdade".

Maria João vai apresentar "Abundância" ao vivo, em abril, no dia 12, no Centro de Artes de Ovar e, no dia 22, em Lisboa, no Teatro da Trindade - concertos em que não fará qualquer retrospetiva de 40 anos de carreira, "pois cada momento é um momento, e este é o de 'Abundância'".

