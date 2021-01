Em julho de 2020, Francisco Tavares, antigo presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, ilha de Santiago, foi nomeado embaixador de Cabo Verde na Nigéria, mas o nome foi criticado no país por ser um "embaixador político".

Seis meses depois, o Governo cabo-verdiano decidiu substituir Francisco Tavares por outro embaixador a designar, com o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, a explicar que tem a ver com as dinâmicas negociais com a implementação e a integração dos membros da Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) na Área de Livre Comércio Continental Africana, que entrou em vigor em 01 de janeiro.