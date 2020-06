"A Autoridade Marítima informa a todos os armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, que, por razões de segurança, encontra-se interdita de saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta a nível nacional enquanto se mantiverem estas condições do estado do tempo", informou o Instituto Marítimo e Portuário.

De acordo com a autoridade marítima, nas próximas 24 horas Cabo Verde vai registar rajadas de vento durante todo o dia, agravamento do estado do mar e ainda bruma seca, que dificulta a visibilidade.

Há alguns dias que o arquipélago está coberto pela bruma seca, que hoje veio acompanhada de fortes rajadas de vento, como se pode constatar na cidade da Praia.

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG) prevê para hoje visibilidade moderada em todo o arquipélago, igual ou inferior a oito quilómetros em algumas ilhas e podendo diminuir gradualmente a má noutras, devido a bruma seca ou poeira em suspensão.

A bruma seca é uma tempestade de poeira proveniente do deserto do Saara e que é habitual em vários períodos do ano em Cabo Verde.

RIPE // LFS

Lusa/Fim