De acordo com atualização feita hoje na página oficial do Governo cabo-verdiano na Internet (covid19.cv), o país passa a registar um total de 726 casos positivos do novo coronavírus, mais 29 que do que o dia anterior.

Os novos casos são contabilizados nas ilhas de Santiago (11), Sal (15) Santo Antão (1) e São Nicolau (2), que passa assim a ser a sexta das nove ilhas habitadas com casos da doença no país.